В Україні впровадять систему підтримки і захисту сім’ї

Головним завданням влади у 2013 році є запровадження ефективної державної системи підтримки і захисту сім’ї, заявляє Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами Ю.Павленка, «необхідно зробити все можливе, щоб допомогти батькам не втратити право на виховання своїх дітей, подолати життєві труднощі, підтримати виховну функцію сім’ї».

«Одним із важливих рішень минулого року було затвердження Національної стратегії профілактики соціального сирітства, мета якої - допомога сім’ї у складних життєвих обставинах, раннє виявлення і попередження кризи в родині, збереження біологічної сім’ї для дитини», - наголосив Ю.Павленко.

Таким чином, ця стратегія передбачає зміну карального підходу держави по відношенню до сім’ї, зокрема і через позбавлення батьківських прав, на її всебічну підтримку і захист.

З цією метою, зазначив Ю.Павленко, минулого року додатково залучено 12 тисяч фахівців соціальної роботи, які повинні знати і вміти, як допомогти родинам у складних життєвих обставинах з урахуванням найвищих інтересів дитини. «Глава держави ставить перед фахівцями соціальної роботи завдання вчасно дійти до кожної родини, де є криза або небезпека посиротіння дитини», - сказав він.

Згідно з Національною стратегією профілактики соціального сирітства, право на підтримку з боку держави мають сім`ї, діти з яких виховуються в інтернатних закладах - для підготовки цих родин до повернення дитини; сім`ї, в яких є особи з особливими потребами; сім`ї трудових мігрантів; сім`ї, де батьки ухиляються від виконання своїх обов`язків; сім`ї, в яких дитина або кілька дітей відібрані у батьків за рішенням суду (без та з позбавленням батьківських прав), які мають намір звернутися до суду з позовом про поновлення цих прав; сім`ї, в яких батьки порушують права дитини, зокрема через насильство; сім`ї, в яких триває процес розлучення батьків, вирішується спір між матір`ю та батьком щодо місця проживання дітей; сім`ї з дітьми та одинокі матері, які можуть залишити дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров`я тощо.

«З 2013 року починається новий етап соціальної роботи з профілактики соціального сирітства», - наголосив Ю.Павленко.

Ще одним важливим завданням він назвав прискорення реформування інтернатних закладів та створення на їхній базі мережі соціальних закладів для сімей з дітьми.