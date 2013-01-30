Населенню компенсують ризик проживання поблизу АЕС

Кабінет міністрів України виділив 178,5 млн грн субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає поблизу атомних електростанцій.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене 30 січня 2013 року на засіданні Кабміну.

«Виділені кошти будуть направлені містам і районам, на які поширюється зона спостереження АЕС державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» на реалізацію соціально значущих проектів», - цитуються у повідомленні слова міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадія Темника.

Також наголошується, що фінансування виділено місцевим бюджетам міст і районів Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Рівненської, Волинської, Хмельницької і Миколаївської областей.

Довідка УНІАН. За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі і п`яте в Європі, усі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.