Під час родинного свята 4 людей отруїлися грибами

Одразу 4 людей отруїлися грибами в районному центрі Горностаївска, що в Херсонській області.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації, люди отруїлися під час родинного свята.

На даний час всі четверо постраждалих перебувають в Горностаївській центральній районній лікарні. Двоє – 47-річний чоловік та 27-річна жінка - в тяжкому стані.

Загалом кількість постраждалих від отруєння грибами в області в цьому році вже зросла до 36 осіб, серед яких 6 дітей. Одна людина - 24 річна жінка від отруєння померла.