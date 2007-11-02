МОЗ знайшов джерела зараження гепатитом А на Закарпатті та в Криму

Джерелом зараження гепатитом А на Закарпатті та в Криму стала питна вода та недотримання правил особистої гігієни. Такого висновку дійшли фахівці Міністерства охорони здоров’я України, які проводили в цих регіонах лабораторні дослідження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, до Закарпатської обласної інфекційної лікарні за період з 1 жовтня по 1 листопада з с.Тур’я-Ремета Перечинського району госпіталізовано 33 особи, з них 24 дитини, які захворіли на вірусний гепатит А. Станом на 1 листопада в обласній інфекційній лікарні перебуває 21 хворий, за результатами клініко-лабораторних показників та лікувального процесу із стаціонару виписано 12 хворих.

За матеріалами епідрозслідування випадки захворювань в організованих колективах (школі та дитсадку) є занесеними. Дитячі колективи не є об’єктами виникнення спалаху або групового захворювання.

Встановлено, що основним фактором передачі вірусу є контактно-побутовий на фоні невідповідності санітарним вимогам індивідуальних шахтних колодязів, використання води поверхневих водойм, облаштування індивідуальних житлових будівель та недотримання правил особистої гігієни.

У зв’язку з виявленими порушеннями вимог санітарного законодавства тимчасово призупинена експлуатація 8 об’єктів та до 16 осіб застосовані штрафні санкції.

Здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів на об’єктах громадського харчування, торгівлі, в навчально-виховних закладах та приватних господарствах.

Крім того, повідомили у прес-службі МОЗ, у період з 3 жовтня по 1 листопада в м. Щолкіне Ленінського району АР Крим зареєстровано 67 випадків захворювання вірусним гепатитом А, в т.ч. 22 дітей. На даний час у лікарнях перебувають 26 хворих (одна особа відмовилася від госпіталізації). Форма захворювання - легкого та середнього ступенів.

Виписано зі стаціонару після проведеного курсу лікування 40 осіб.

Фактором передачі вірусу у місті Щолкіне стала питна вода, що підтверджено результатами лабораторних досліджень. З проби питної води виявлено антиген вірусного гепатиту А.

***Вірусний гепатит А - гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Джерелом інфекції є хвора людина.

В Україні за останні 5 років на вірусний гепатит А перехворіло близько 400 тисяч осіб, кожний третій хворий - дитина.