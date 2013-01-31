У Києві спорудять заводи з виробництва гіпохлориту натрію

У Києві спорудять два заводи з виробництва гіпохлориту натрію, що дозволить очищати і знезаражувати воду на Деснянській і Дніпровській водопровідних станціях, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Споруди хлорного господарства водопровідних станцій введені в експлуатацію у 1961 році. Їх технологічне обладнання морально і фізично застаріло, що створює потенційну загрозу для довколишніх житлових масивів. Минулого року за рахунок коштів міського бюджету були виконані проекти для будівництва заводів з виробництва гіпохлориту натрію, які зараз перебувають на стадії експертизи», - сказав директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

Також він відзначив необхідність переоснащення системи знезараження води цих насосних станцій сучасними технологіями і обладнанням.