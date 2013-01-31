Водіїв закликають по можливості утриматися від поїздок

Державтоінспекція закликає водіїв у зв’язку з несприятливою погодою по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м.Києва.

Разом з тим, тим, хто виїхав, Державтоінспекція радить бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим протитуманними фарами чи ближнім світлом. Доцільно буде також відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умовах можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.