Водіїв закликають по можливості утриматися від поїздок
12:06, 31 січня 2013Країна
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У зв’язку з несприятливою погодою
Державтоінспекція закликає водіїв у зв’язку з несприятливою погодою по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м.Києва.
Разом з тим, тим, хто виїхав, Державтоінспекція радить бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим протитуманними фарами чи ближнім світлом. Доцільно буде також відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умовах можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.
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