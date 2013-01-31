"Глобинський м'ясокомбінат" поширював неправдиву інформацію

Житомирське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ "Глобинський м`ясокомбінат" на 40 тис. грн за недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, "Товариство реалізувало в Житомирській області ковбасу з назвою "Теляча з вершками ковбаса варена" гатунок вищий, при цьому найменування ковбаси інформувало споживачів про те, що до складу сировини, котра використовується при її виробництві, мають входити вершки". Разом з тим, як показало розслідування, впродовж 2011 року і по серпень місяць 2012 року ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» виробляло ковбасу з додаванням сухого молока, тобто, вершки в її складі були відсутні.

Таким чином, товариство поширювало неправдиву інформацію.

При встановленні розміру штрафу відділенням АМК було враховано те, що таке порушення комбінатом здійснене вперше. Крім того, з серпня 2012 року цей м`ясокомбінат почав виробляти названий сорт ковбаси з додаванням вершків, як і зазначено на етикетці.

Довідка УНІАН. ТОВ " Глобинський м`ясокомбінат" спеціалізується на виробництві м`ясних виробів.