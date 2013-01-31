ДАІ закликає водіїв бути особливо обережними

Державтоінспекція України закликає водіїв бути особливо уважними та обережними в умовах погіршення погодних умов, що очікується в найближчі дня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Державтоінспекція радить водіям стежити за технічним станом автомобіля, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

ДАІ закликає водіїв з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, а також відмовитися від ризикованих маневрувань. «В умовах недостатньої видимості, туману, сильного снігопаду або дощу, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями», - зазначаються у ДАІ та закликають водіїв не бути байдужими до того, хто потрапив у складну ситуацію на дорозі, «можливо завтра допомога знадобиться саме вам».