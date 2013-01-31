У Києві презентували монографію “Вестибулярна система”

У Національній науковій медичній бібліотеці України відбулася презентація монографії наукового співробітника Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, доктора медичних наук Костянтина Трінуса «Вестибулярна система: морфо-фізіологія та патологія», виданої академічним виданням “Lambert” (США).

За словами професора Костянтина Трінуса, значний спектр нервових хвороб обумовлений саме порушеннями діяльності вестибулярного апарату. Лише від таких проявів порушення роботи вестибулярного апарату, як запаморочення та головокружіння, страждає понад 23% населення світу, а в Україні до 39% - більше, ніж у світі, з огляду на погану екологію, наслідки аварії на ЧАЕС, високий рівень стресовості.

У світовій практиці ефективність лікування мігрені, неврозу, запаморочення та головокружіння не перевищує 30%. Водночас фахівцям Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини вдалося досягли 80% ефективності лікування цієї патології. Це зумовлено створенням унікальної концепції взаємодії організму людини (її вестибулярного апарату) з навколишнім світом. Це дало змогу зрозуміти погане самопочуття людини при зміні погоди, її реакцію на повний місяць, чутливість до різноманітних випромінювань (враховуючи опромінення змінним полем сотового телефону), втрату координації рухів, страх висоти, замкненого простору, темряви, великих людних місць, явище захитування в транспорті тощо. Ця авторська концепція вперше викладена в презентованій монографії.

Грунтовна наукова монографія вийшла друком за сприяння доброчинної організації Ротарі Інтернешнл, яка є консультативним членом ООН та за сприяння якої в Україні було впроваджено імунізацію дітей проти поліомієліту та створено Міжнародну клініку "Дитяче серце". В акції передачі монографії Національній науковій медичній бібліотеці України взяли участь представники наукової медичної спільноти України, фахівці неврологи, студенти медичних університетів.

Професор кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, доктор медичних наук Тетяна Слободін назвала це грунтовне 540-сторінкове видання настільною книгою сучасного лікаря-невролога:

- В Україні це перша книга, присвячена головокружінню. Водночас вона є унікальною і для сучасної світової неврології. В практиці неврології немає захворювання, яке б не супроводжувалося вестибулярними порушеннями. Вестибулярні порушення – дуже складна тема в неврології. Хоча б навіть через те, що вестибулярна система з’явилася у тварин раніше за нервову. Тому лікар-невролог має знати ці складні поєднання нервової та вестибулярної систем – для точності діагностики та правильного лікування численних нервових хвороб.