Чай запобігає раку та інсульту?

Американські учені з`ясували, що чай мате містить речовини, здатні запобігти розвитку серцево-судинних і ракових захворювань.

Співробітниця Університету Іллінойсу Ельвіре де Меджіа проводила дослідження чаю мате в Аргентині. Виявилось, що цей чай здатний підвищити вміст у крові людини ліпопротеїнів високої щільності - «хорошого холестерину» - що зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 10%.

Також він знижує зміст ліпопротеїнів низької щільності - «поганого холестерину» - вони у свою чергу провокують розвиток хвороб. Крім того, деякі речовини в чаї мате запобігають появам онкологічних захворювань.

Для досягнення позитивного ефекту медики радять випивати 4-5 чашок чаю на день.

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