13% здорових людей мають приховані патології мозку

Група голландських вчених провела дослідження і з’ясувала, що в 13% здорових людей старше 45 років, як правило, є приховані ураження головного мозку, що включають і безсимптомні інсульти, аневризми і пухлини.

Дослідження проводилося під керівництвом Аада ван дер Люгта в Медичному центрі Еразмус у Роттердамі, де за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) вивчили стан головного мозку 2000 здорових людей.

Виявилося, що з 2000 осіб у 7,2% був виявлений безсимптомний інсульт, у 1,8% - аневризми мозку, а в 1,6% були виявлені доброякісні пухлини.

Фахівці зазначають, що безсимптомні інсульти подвоюють ризик розвитку слабоумства й утричі збільшують ризик подальших інсультів. При цьому лікування, що дозволяло б зменшити цей ризик, на даний час не існує.

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