Відшкодування вартості ліків від гіпертонії подовжили на рік

Уряд прийняв рішення подовжити у поточному році відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, відповідну постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 982», представлену міністром охорони здоров`я Раїсою Богатирьовою, Кабмін прийняв 30 січня.

Як повідомила Р.Богатирьова, сьогодні в Україні майже 12 млн осіб, хворих на гіпертонічну хворобу. Завдяки реалізації проекту на кінець минулого року було зафіксовано зниження середньозваженої вартості ліків для гіпертоніків на 12%, на стільки ж відсотків збільшено споживання ліків у натуральному вигляді. Водночас в результаті комплексних заходів щодо реалізації проекту було додатково виявлено 2 млн 352 тис. хворих, які розпочали лікування.

Р.Богатирьова зазначила, що постанову розроблено на виконання закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з метою продовження дії у 2013 році часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

На реалізацію проекту цього року заплановано 191,6 млн грн за рахунок коштів, передбачених МОЗ за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

У МОЗ нагадують, що по всій державі в оперативному режимі працюють «гарячі лінії», зателефонувавши на які пацієнти можуть довідатись про порядок забезпечення гіпотензивними препаратами та дізнатись адреси найближчих аптек, де їх можна придбати.

В міністерстві також інформують, що вивчають питання щодо розширення експерименту зі зниженням цін на ліки для інших категорій хворих.