Негативні наслідки від обов’язкової масової вакцинації від кору у квітні 2008 року замовчуються

Масштабна вакцинація від кору та краснухи, яку планує провести Міністерство охорони здоров’я України у квітні 2007 року , призведе до непередбачуваних наслідків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Президент громадської організації “Ліга захисту громадських прав” В’ячеслав Костилєв.

“Міністерство охорони здоров’я приховує від українців побічні ефекти, протипоказання та особливі застереження щодо використання вакцини вірусу кору та краснухи живої U.S.P., якою планують імунізувати 8 мільйонів українців віком від 15 до 29 років - найрепродуктивніший віковий прошарок населення України. А дана вакцина особливо небезпечна у період зачаття. Таким чином, через рік у нашій країні почнуть народжуватися хворі та скалічені діти. Це - непоправний удар по генофонду нації,” – сказав В.Костилєв.

У свою чергу, лікар-педіатр Наталія Коломієць підкреслила, що Україну хочуть зробити заслоном для кору, краснухи та туберкульозу в Європі, а обов’язкова вакцинація не принесе очікуваних результатів. “Від рутинної імунізації відмовилося багато країн, зокрема в Англії її немає вже 100 років, в Росії – 10. Фахівцями доведено, що найнадійніший імунітет до інфекції виробляється, коли людина перехворіє на цю хворобу. Хочу загострити увагу на тому, що згадана вакцина вирощена на клітинах абортованих плодів ембріонів. Цей клітинний матеріал може бути засіяний іншими вірусами, які спричиняють генетичні та онкогенетичні захворювання. І це буде введено в організм молодого покоління України – а це четверть населення,” – зауважила вона.

Н.Коломієць звернула увагу на побічні ефекти, зазначені у анотації виробника даної вакцини, - лихоманка, артралгії серед дівчат-підлітків та жінок, енцефаліти, ймовірні випадки тромбоципенії та анафілактичні реакції. Існує особлива загроза для жінок, які можуть завагітніти, тож зачаття слід уникати впродовж 28 днів після вакцинації.

Тим часом біолог Тамара Веберова звернула увагу на те, що імунітет, що формується після щеплень, не гарантує захисту від зараження і діє досить короткий період часу, а не усе життя (як це декларується).

“Це підтверджують епідемії кору та дифтерії в Україні та перманентна епідемія туберкульозу, що з кожним роком набирає усе більших обертів. Також значно зростає кількість хворих з поствакцинальними ускладненнями, які замовчуються та не фіксуються лікарями, а сам діагноз “поствакцинальне ускладнення” підміняється іншим, зазвичай, ГРВІ. Тим часом спостерігається зсув вікової планки хвороб у дітей - вони масово хворіють на ті хвороби, якими мали б перехворіти у дорослому віці. З цим пов’язують сплеск дитячої онкології у світі,” – зауважила Т.Веберова.

На її думку, “керованість хвороби” вакцинами – поняття хибне, а на зміну епідеміям приходять хвороби, що вбивають людину повільно рак, СНІД, синдром хронічної втоми. Їхній розвиток вчені пов’язують з щепленнями від різноманітних хвороб.

Довіка УНІАН. Міністерство охорони здоров’я України у березні-квітні 2008 року планує провести кампанію імунізації проти кору та краснухи.

За словами заступника головного санітарного лікаря України Людмили МУХАРСЬКОЇ, додаткова імунізація пов’язана із потужним інфекційним сплеском у 2006 - тоді на кір захворіло понад 46 тисяч українців, 5 померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, вже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих. Торік наша країна дала 83% від усієї "європейської" захворюваності на кір.

Планується вакцинувати додатково 8 мільйонів осіб, у віці від 15 до 29 років. Ці вікові межі обумовлені тим, що 90 % з тих, хто хворів на кір минулого року, - дорослі люди, зазвичай студенти. Дуже важливо, щоб щеплення зробили понад 95% людей цієї вікової категорії. Лише тоді можна буде говорити про колективний імунітет і ефективність кампанії, а Україна зможе назавжди забути про кір та краснуху.