Де в Україні найгірші дитячі лікарні

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко відзначає незадовільний стан лікувальних закладів для дітей у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він заявив під час брифінгу за результатами інспекційної поїздки до Львівської області 30-31 січня.

Зокрема, повідомив Ю.Павленко, під час перевірки Мостиської районної лікарні, дитячого відділення та пологового відділення Самбірської районної лікарні було виявлено порушення в частині забезпечення інвентарем, функціональними ліжками, медичним обладнанням згідно з табелем оснащення. «Ці медичні заклади не можуть надавати якісних послуг дітям», - констатував він.

Кожна міська, районна дитяча лікарня та дитяче відділення лікувальних закладів Львівської області потребують ретельної перевірки та приведення їх діяльності, матеріально-технічного забезпечення у відповідність до вимог законодавства та доручення Президента України від 30 серпня 2012 року, наголосив Уповноважений з прав дитини.

Крім того, заявив Ю.Павленко, облдержадміністрації необхідно вжити заходів щодо недопущення переривання процесу лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також на інші складні та рідкісні форми захворювань через несвоєчасність здійснення закупівель, поставок відповідних лікарських засобів. «Відповідно до доручення Президента України, в цьому році потреби дітей, які хворіють на онко- та онкогематологічні захворювання, мають бути забезпечені на 100% за державні кошти», - зазначив він, додавши, що в держбюджеті на ці цілі передбачено 216 млн гривень.

Водночас Уповноважений Президента з прав дитини позитивно відзначив рішення Львівської обласної ради щодо виділення коштів на лікування у дітей таких рідкісних захворювань як ювенільний ревматоїдний артрит та муковісцидоз.

За результатами інспекційної поїздки Уповноваженого з прав дитини буде видане окреме доручення голови Львівської обласної державної адміністрації.