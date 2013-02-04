Українські медики перемогли на чемпіонаті з екстреної меддопомоги

Бригада екстреної медичної допомоги із Заліщицької центральної комунальної лікарні виборола перше місце серед 48 команд з різних країн світу на Міжнародному зимовому чемпіонаті з екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, чемпіонат проходив у польському місті Щирк.

Під час змагань медики в екстремальних умовах виконували різноманітні завдання. Зокрема, вони надавали допомогу при ножовому пораненні у живіт після бійки, реанімували пацієнта після токсичного отруєння алкоголем, надавали допомогу при ДТП та масовому нещасному випадку на аеродромі. При цьому для виконання деяких завдань фахівцям доводилось підніматися високо в гори при складних погодних умовах.

Під час роботи на усіх етапах конкурсу українська команда продемонструвала високий професіоналізм та уміння реалізувати європейські протоколи з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, зазначається в повідомленні.

За найуспішніше проходження усіх етапів та найкращий результат українська команда була нагороджена кубком міністра охорони здоров`я Республіки Польща.