Рівень нагромадження снігу в Карпатах і Криму не небезпечний

Гідрометцентр України не розглядає як небезпечний рівень нагромадження снігу в основних районах паводкової небезпеки - в Карпатах і Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«У Карпатах продовжиться нагромадження снігу, але в найближчий тиждень збережеться не паводкова, а лавинна небезпека», - сказав М.Кульбіда.

Він також повідомив, що в найближчий день Балканський циклон принесе в Україну сніг, дощ і невелике зниження температури. Зокрема, 4-6 лютого невеликі опади пройдуть на заході і півдні країни, а 7-9 лютого сніг з дощем накриє всю Україну. При цьому 9 і 10 лютого очікується невелике зниження температури.