У п’ятницю депутати заслухають Богатирьову

У п’ятницю, 8 лютого, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді народні депутати заслухають інформацію міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова ВР Володимир Рибак.

Крім того, за словами спікера, завтра до обіду народні депутати мають визначитись, які запитання ще будуть до членів уряду з тим, щоб вони у п’ятницю відповіли на них.