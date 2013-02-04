У п’ятницю депутати заслухають Богатирьову
14:53, 04 лютого 2013Країна
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Під час Години запитань до уряду
У п’ятницю, 8 лютого, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді народні депутати заслухають інформацію міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова ВР Володимир Рибак.
Крім того, за словами спікера, завтра до обіду народні депутати мають визначитись, які запитання ще будуть до членів уряду з тим, щоб вони у п’ятницю відповіли на них.
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