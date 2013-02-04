Немовлята померли не через вакцину від гепатиту - Богатирьова

Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова спростовує інформацію про смерть дітей від вакцини виробництва ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції вона заявила: “Неправда полягає в тому, що, і у нас є інформація, що діти помирали саме від вакцини. Важко вплинути на лікаря, на патологоанатома, бо кожен випадок смертності дитини, пов’язано це з вакцинальним періодом - не пов’язано, розбирається”, - сказала Р.Богатирьова.

Міністр наголосила, що за результатами проведення патологоанатомічної експертизи зберігаються зразки матеріалів, які можна перевірити.

“Я абсолютно переконана, що ту інформацію, які надали працівники не Міністерства охорони здоров’я, а відповідних установ, кожен раз, якщо виникають питання фахово оцінити, від чого померла дитина, тим більше, якщо у поствакцинальний період, то жоден не може когось послухати і написати те, що не відповідає дійсності”, - наголосила Р.Богатирьова.

За її словами, вся інформація щодо хвороби та смерті знаходиться в історії хвороби, яка зберігається і є юридичним документом.