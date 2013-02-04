У непілотних регіонах буде відкрито 548 центрів первинної меддопомоги

Цього року в непілотних регіонах України, де відбувається реформування медичної галузі, буде відкрито 548 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова.

Вона зазначила, що для забезпечення підтримки реформування первинної ланки у непілотних регіонах у 2013 році необхідно принаймні 1 млрд 96 млн грн.

За словами міністра, МОЗ звернулося до Кабінету міністрів щодо виділення цих коштів.

Як сказала Р.Богатирьова, всі елементи моделі первинної медичної допомоги мають бути відпрацьовані і впроваджені протягом 2-3 років, а повний перехід до надання первинної допомоги на засадах практики сімейної медицини має відбутись до 2020 року.