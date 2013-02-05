В Україну постачатимуть м'ясо з небезпечним рактопаміном?

США після запровадження обмежень на постачання м`яса до Російської Федерації через використання стимулятора продуктивності рактопаміну можуть спробувати перенаправити його до України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) за підсумками зустрічі керівника російського відомства Сергія Данкверта з першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України Іваном Бісюком.

«Сторони відзначили небезпеку того, що після запровадження тимчасових обмежень на постачання американської м`ясної продукції до Росії, можуть робитися спроби постачання м`яса, забрудненого рактопаміном, із США до України», - йдеться у повідомленні.

С.Данкверт зазначив, що США залишилися єдиною країною, що відмовилася виконувати вимоги російського законодавства із гарантування безпеки харчової продукції. У таких умовах Россільгоспнагляд не міг не вжити заходів щодо захисту інтересів споживача продукції та вітчизняного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 11 лютого запроваджує тимчасові обмеження на постачання американської свинини і яловичини.

Це пов`язано з тим, що американська сторона, незважаючи на неодноразові звернення Россільгоспнагляду , не надала гарантії про відсутність у товарних партіях, що поставляються на російський ринок, продукції тваринного походження, бета-адреностимулятора рактопаміну.

Россільгоспнагляд підкреслює, що в ситуації, що склалася, для гарантування безпеки споживача залишалася лише одна можливість - запровадження тимчасового обмеження на ввезення із США продукції високого ризику.

*** Рактопамін — речовина, що використовується як кормова добавка для збільшення м`язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Фармакологічно це бета-адренергічний агоніст, що належить до класу фенетаноламінів.

Рактопамін не призначений для використання людьми в будь-яких медичних цілях. Найвірогіднишим шляхом його впливу на людину є споживання в їжу м`яса тварин, яких годували рактопаміном. Крім фармакологічного ефекту рактопамін може проявляти токсичну дію, тому споживання людьми в їжу м`яса і субпродуктів тварин, що одержували такі препарати з кормом для стимуляції росту, може викликати отруєння, яке проявляється в таких клінічних ознаках як тахікардія та інші порушення серцевого ритму, тремор, головні болі, м`язові спазми, підвищення артеріального тиску.