Україна хотіла б впівпрацювати з Ізраїлем у сфері медицини

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко запропонував послу Держави Ізраїль в Україні Реувена Дін Еля започаткувати спільні українсько-ізраїльські проекти з розвитку реабілітаційного туризму в Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра К.Грищенка, також під час зустрічі співрозмовники відзначили важливість розвитку співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в гуманітарній сфері.

«Існує значний потенціал для подальшого поглиблення давніх історичних та культурних зв’язків між двома народами», - заявив К.Грищенко.

Сторони із задоволенням констатували збільшення взаємних туристичних поїздок українців та ізраїльтян після скасування візового режиму між Україною та Ізраїлем.

К.Грищенко також висловився за налагодження тісної взаємодії у сфері науково-технічного співробітництва, окремо відзначивши необхідність постійної взаємодії та обміну досвідом у сфері охорони здоров’я та медицини.