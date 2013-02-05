Завтра вдень в Україні буде 0-5° тепла, в деяких регіонах пройде мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 лютого буде хмарно з проясненнями. В західних областях мокрий сніг, вдень з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями сильний сніг; на решті території без опадів, лише в північних областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях до 8° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях 4-9° тепла; в Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.