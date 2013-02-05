Триває підготовка до ліквідації наслідків можливих підтоплень

Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до ліквідації наслідків підтоплень, що можуть виникнути навесні після підвищення рівня води в річках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в цілому готується особовий склад та техніка багатьох відомств: Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства водних ресурсів, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Відповідно готуються підрозділи ДСНС України, які виконують специфічні завдання, а також важка, інженерна та рятувальна техніка, плавзасоби, помпи для відкачувати води, пункти обігріву.

Обговорюється питання залучення авіації ДСНС, Міноборони, МВС для розвідки, евакуації громадян та надання допомоги потерпілим. Зокрема, до виконання завдань, пов`язаних із повенями, можуть бути залучені 22 одиниці авіатехніки.

Проведений розрахунок сил і засобів міжвідомчого угрупування сил для забезпечення пропуску повені і сходження криги у 2013 році. Зокрема, до ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, пов`язаних із повенями, залучатимуться 42,5 тис. особового складу та 9 тис. одиниць техніки, з них від ДСНС – 10,5 тис. особового складу та 5,5 тис. одиниць техніки.