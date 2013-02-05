Створюють комісію для вирішення питання з митом на шприци

Міністерство доходів і зборів України створює спеціальну комісію для вирішення правовим шляхом ситуації щодо донарахування мита на партію іспанських шприців, які були імпортовані організацією «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, про це міністр Олександр Клименко заявив під час зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом.

«Ми детально проаналізували ситуацію, з якою до нас звернулася ця організація. З юридичної точки зору вона достатньо заплутана, оскільки при ввезенні в Україну товар був оформлений за договором купівлі-продажу, а не як гуманітарна допомога. Разом з тим, ми розуміємо важливість заходів, спрямованих на боротьбу з ВІЛ/СНІДом в Україні, та підтримуємо всі зусилля, спрямовані на профілактику та лікування цієї хвороби. У міністерстві створено спеціальну комісію, яка у межах правового поля шукатиме юридичні шляхи виходу із ситуації. Впевнений, що ми знайдемо рішення вже найближчим часом», - запевнив О.Клименко.

У прес-службі міністерства нагадали, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» звернулася до Міндоходів щодо скасування рішення про нарахування мита на суму 3,3 млн грн на партію іспанських шприців, ввезених в Україну з гуманітарною метою.

Відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 29 вересня 2009 року, встановлені антидемпінгові заходи у вигляді остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну шприців (об’ємом 10 мл походженням з Королівства Іспанія) становлять 196,38%.

Оскаржуване МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в судовому порядку рішення міжвідомчої комісії Вищий адміністративний суд України визнав правомірним та законним. Враховуючи, що антидемпінгове мито не сплачувалося внаслідок чинних судових рішень, обов’язкових до виконання, жодних штрафних санкцій до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» не застосовувалося. Однак у зв’язку з необхідністю сплати передбачених законом платежів Київською регіональною митницею визначено розмір несплаченого податкового зобов’язання зі сплати антидемпінгового мита на суму понад 3,3 млн грн.