Азаров доручив створити штаб щодо протидії повені

Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, Мінрегіону, Міністерству інфраструктури, Міністерству охорони здоров’я, створити під головуванням віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула міжвідомчий оперативний штаб з підготовки заходів щодо протидії повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час засідання Кабінету міністрів.

"Наказую створити міжвідомчий оперативний штаб з підготовки заходів протидії повені. Треба також підготувати розгортання таких же штабів в регіонах, де складуться ризики масштабної повені... До весни треба ретельно підготуватись також з огляду на те, що створюється дуже напружена гідрологічна ситуація", - сказав М.Азаров.

Також він доручив міністру регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадію Темнику за участю Держслужби з надзвичайних ситуацій провести селекторну нараду з регіонами і поставити комунальникам чіткі завдання з підготовки до сходу води і проконтролювати потім виконання на місцях.

"Щоб все, що треба, було розчищене, відремонтоване. Здійснити моделювання ситуацій і розробити регламенти дій всіх служб. Розробити заходи з інформування населення щодо можливих загроз та дій під час них, зокрема, про плани евакуації населення", - підкреслив М.Азаров

Крім того прем`єр-міністр вимагає підготувати техніку, плавальні, рятувальні засоби і бригади медичних працівників до дій в умовах повені, створити запаси матеріалів для зведення водозахисних споруд, зведення тимчасових дамб.

"Я хочу, щоб всі усвідомили: чітке виконання поставлених завдань має високу ціну: треба захистити майно, а найголовніше - життя людей. Починаючи з наступного тижня уряд буде регулярно слухати оперативні звіти Держслужби з надзвичайних ситуацій про те, як складається ситуація і виконуються підготовчі роботи", - зазначив М.Азаров.