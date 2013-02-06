Усі регіони України забезпечені вакцинами БЦЖ

Усі регіони України повною мірою забезпечені вакцинами БЦЖ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У прес-службі зазначили, що МОЗ України здійснено поставку вакцини БЦЖ у кількості 1,5 млн доз у всі регіони України. Забезпеченість дасть змогу проводити профілактичні щеплення дітям проти туберкульозу, як у пологових будинках і відділеннях, так і поліклініках, впродовж найближчих 7-8 місяців поточного року.

Закупівля вакцин БЦЖ здійснюється відповідно до Загальнодержавної програми імунопрофілактики захисту населення від інфекційних хвороб.

У 2012 році забезпеченість відповідно до заявок регіонів вакцинами БЦЖ становила 100%. МОЗ України на 2013 рік на сьогодні розпочато процедуру закупівель, проведення яких дасть змогу також стовідсотково забезпечити вакцинування дітей проти туберкульозу цього року.