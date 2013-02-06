Погода на завтра

Завтра на Закарпатті, Львівщині та Волині очікуються дощі та мокрий сніг, вдень у західній половині України місцями невеликі дощі.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північної половини країни ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 17°.

У Київській області у четвер вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.