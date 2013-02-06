Спрощують процедуру отримання тяжкохворими знеболювальних засобів

Міністерство охорони здоров’я України ініціює спрощення процедури отримання тяжкохворими знеболювальних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, сьогодні в Україні забезпечення знеболювальними ліками передбачено не тільки через мережу лікувально-профілактичних закладів, а й наданням допомоги такими засобами через аптечну мережу, а також в умовах стаціонару на дому.

Процедура забезпечення знеболювальними препаратами, які містять наркотичні речовини, на сьогодні здійснюється відповідно до вимог, затверджених наказом МОЗ України від 21.01.2010 р. №11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України». Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я, внесені до Переліку, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385.

Аналіз нині діючої системи доступності пацієнтів до знеболювальних засобів засвідчив, що існує потреба у спрощенні процедури їхнього призначення та вилучення деяких регуляторних норм: а саме - виключення таких вимог як створення великої кількості комісій, відповідальних як за призначення цих ліків, так і за знищення їхніх невикористаних рештків, а також комісій, відповідальних за звітність. Вказані норми не були дієвим механізмом контролю та запобігання витоку цих препаратів у незаконний обіг, однак впливали на швидкість прийняття рішення щодо надання допомоги пацієнту.

З метою спрощення процедури отримання хворими знеболювальних засобів МОЗ України погоджено проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», який також погоджений всіма зацікавленими відомствами та у даний час перебуває на розгляді в Кабміні.

Стосовно розширення мережі відпуску знеболювальних препаратів, то на сьогодні з цією метою Міністерством охорони здоров`я зареєстровано препарат, та найближчим часом буде включено до Державного реєстру лікарських засобів, який дозволено до використання. Йдеться про таблетовану форму Морфіну.

Окрім того, до набрання чинності вищевказаної постанови Кабміну, з метою отримання хворими на дому знеболювальних лікарських засобів, рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Він через процедуру оформлення стаціонару на дому здійснить необхідне призначення ліків та надасть роз’яснення з приводу їхнього використання й у разі необхідності - повернення їхніх невикористаних рештків до лікувального закладу.