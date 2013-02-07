ЮНІСЕФ підтримає програми з захисту прав дітей в Україні

Представництво Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй в Україні (ЮНІСЕФ) готове в рамках співробітництва з Міністерством юстиції України надати технічну допомогу для підтримки програм Мін‘юсту у сфері захисту прав дітей.

Про це йшлося у ході зустрічі заступника міністра юстиції Дмитра Ворони з керівником Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Зустріч відбулася сьогодні, 7 лютого, з метою обговорення питання щодо національної програми реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх в контексті нового Кримінального процесуального кодексу, зазначили в мінітсерстві.

У ході зустрічі Юкіе Мокуо зазначила, що ЮНІСЕФ здійснює змістовний діалог та сподівається на продовження ефективного співробітництва в сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх у співпраці з державними установами України.

За підсумками зустрічі сторони дійшли згоди виробити координаційний механізм для реалізації національної програми реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх в Україні.