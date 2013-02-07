В Україні майже 12 млн хворих на гіпертонічну хворобу - МОЗ

В Україні майже 12 млн осіб, хворих на гіпертонічну хворобу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Про це йшлося під час планової відеоконференції з регіонами, яка відбулася у Міністерстві охорони здоров`я України під головуванням заступника міністра – керівника апарату МОЗ Романа Богачева за участі провідних фахівців Міністерства, Держлікслужби, а також начальників управлінь охорони здоров`я з усіх областей України, АР Крим, міст Києва та Севастополя.

За інформацією МОЗ, на сьогодні в Україні майже 12 млн осіб, хворих на гіпертонічну хворобу. З них систематичне лікування отримують лише 14%, періодично приймають лікарські препарати 35%. Усі інші звертаються до них тільки для того, щоб угамувати біль. Щорічно цю хворобу виявляють у 1 млн українців.

Високий артеріальний тиск значно підвищує ризик захворіти на ішемічну хворобу серця, мозковий інсульт, а також на серцеву та ниркову недостатність, призводить до враження судин й очей. У людей з високим тиском у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна хвороба серця і в 7 разів — порушення мозкового кровообігу.

Саме тому держава закликає громадян не займатись самолікуванням, а відвідувати лікаря не лише для контролю власного стану здоров`я, а й для можливості заощадити на лікуванні. Експерти МОЗ певні: доступна ціна на ліки стане запорукою не лише більш системного лікування хворих на гіпертонію, але й збільшення кількості тих пацієнтів, які приймають ефективні гіпотензивні препарати саме за рекомендацією лікаря. Це, переконані фахівці, дозволить знизити смертність від ускладнень гіпертонічної хвороби, зокрема, інсульту.

В МОЗ зауважили, що в Україні продовжується пілотний проект з відшкодування вартості лікарських засобів для осіб з гіпертонічною хворобою, що набуває дедалі більшого масштабу та популярності. Завдяки реалізації проекту, на кінець минулого року було зафіксовано зниження середньозваженої вартості ліків для гіпертоніків на 12 відсотків, на стільки ж збільшено споживання ліків у натуральному вигляді.

З початку реалізації проекту було виписано понад 1,6 млн рецептів, понад 2 млн хворих почали приймати препарати для лікування гіпертонічної хвороби, близько 515 тис. осіб у звернулося до лікарів за рецептами. Загалом в результаті комплексних заходів було додатково виявлено 2 млн 352 тисячі хворих, які розпочали лікування.

Наразі, за даними міністерства, понад 3,6 тис. аптечних закладів задіяні в пілотному проекті, до роботи готові залучитися та подали заявки на участь ще кілька десятків розгалужених аптечних мереж з усієї України. Позитивні результати роботи щодо реалізації проекту відзначені у Полтавській, Харківській, Херсонській та Запорізьких областях. Усе ще відстають від необхідного для громадян рівня у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській областях та м. Севастополі.

Наразі, за інформацією регіонів, до проекту готові залучитись дедалі більше медичних спеціалістів та компаній, оскільки за перші місяці дії проекту були відпрацьовані чіткі порядки виписування та отоварювання рецептів для пацієнтів та беззаперечна гарантія відшкодування коштів для аптечних мереж.

Як зауважили модератори відеоконференції, в усіх регіонах держави в оперативному режимі працюють "гарячі лінії", зателефонувавши на які, пацієнти можуть довідатись про порядок забезпечення гіпотензивними препаратами та дізнатись адреси найближчих аптек, де їх можна придбати.

Всеукраїнський пілотний проект із впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для громадян з гіпертонічною недугою стартував 1 червня 2012 року.

30 січня ц. р. постановою КМУ проект було подовжено до 31 грудня 2013 року. На його реалізацію з Державного бюджету України на цей рік передбачено понад 191 млн грн.