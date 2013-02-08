Що у рибі, яку імпортують до нас із В'єтнаму?

Міністерство аграрної політики та продовольства стурбоване якістю імпортованої в Україну з В`єтнаму риби, у зв`язку з чим планує в березні направити до цієї азіатської країни групу експертів для вивчення ситуації та врегулювання питань якості риби, йдеться в повідомленні прес-служби Мінагропроду.

Як повідомляється в прес-релізі, у четвер, 7 лютого, перший заступник міністра аграрної політики Іван Бісюк передав послу В`єтнаму в Україні Хо Дак Мінь Нгуєту офіційне прохання Києва до в`єтнамської влади посприяти роботі української делегації.

І.Бісюк поінформував посла, що в 2012 році Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України зафіксувала 12 випадків порушення безпеки та якості риби і рибопродукції, поставленої з В`єтнаму.

«Ми не могли не прореагувати на цю ситуацію й заборонили поставки двом підприємствам. Підкреслю, що це робочий момент, який потребує доопрацювання. Необхідно здійснити додаткові перевірки цих та інших підприємств і знайти розуміння», - цитує прес-реліз голову Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимира Горжеєва.

Посол В`єтнаму, повідомляється в прес-реліз, заявила про необхідність знайти новий механізм співробітництва, який допоможе зміцнити взаємодію й наростити обсяги торгівлі між двома країнами.

Міністерство аграрної політики повідомляє, що загальний обсяг поставок риби з В`єтнаму за останні два роки скоротився, але не називає цифр. Усього ж у 2012 році товарооборот сільськогосподарської продукції між Україною та В`єтнамом зріс порівняно з попереднім роком на 44% - до 98,9 млн дол.