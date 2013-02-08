Пабата, який постраждав від вибуху, доставлено до Німеччини

епутата Київради Олександра Пабата, який постраждав від вибуху піротехніки, доставлено в одну із клінік Німеччини.

Його стан залишається стабільно важким, повідомило УНІАН джерело, наближене до депутата.

Жодних подробиць не було повідомлено.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого О.Пабат намагався запустити феєрверк на честь дня народження сина, який сім`я святкувала на дачі під Києвом. Піротехніка не спрацювала, О.Пабат нахилився перевірити причину. У цей момент стався вибух.