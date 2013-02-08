Алкоголіків в Україні лікуватимуть примусово?

Верховній Раді пропонують внести зміни в правила госпіталізації в примусовому порядку людини, що вживає алкоголь і наркотики

Про це йдеться в зареєстрованому у парламенті законопроекті про внесення змін до закону «Про психіатричну допомогу» (щодо госпіталізації особи до психіатричного закладу в примусовому порядку), текст якого мають «Коментарі».

Автори законопроекту, народні депутати від фракції Компартії Петро Цибенко та Ірина Сіпріна хочуть зробити можливою госпіталізацію людини до психіатричного закладу в примусовому порядку при встановленні у нього тяжкого психічного розладу, «внаслідок чого він не може усвідомити шкоду вживання алкоголю і наркотиків та відмовляється від госпіталізації в добровільному порядку».

Законопроект встановлює також нові визначення термінів «психічні розлади», «важкий психічний розлад».

Нова редакція термінів підкреслює, що розлади внаслідок вживання алкоголю і наркотиків відносяться до психічних розладів і важких психічних розладів, що надає можливість лікарям-наркологам колегіально приймати рішення з питань, пов´язаних з наданням психіатричної допомоги.