Українцям радять не їздити до Тунісу

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися на даному етапі від будь-яких поїздок до Тунісу без крайньої необхідності у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в цій країні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Громадянам України, які на даний час перебувають на території Тунісу, у зовнішньополітичному відомстві рекомендують утримуватися від відвідання місць масового скупчення людей.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації українці мають невідкладно звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номерами телефонів: +216 24 600 389 (працює цілодобово), +216 71 849 861 чи +216 71 845 895 або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 16 57.

Як повідомлялося, у Тунісі триває загальний страйк на знак протесту проти вбивства відомого опозиціонера Шукрі Бельіда.

Лідер Демократичної партії патріотів Ш.Бельід був убитий 6 лютого невідомими біля власного будинку. За даними МВС, його застрелили двоє молодих людей, які потім зникли з місця злочину на мотоциклі.

Загибель опозиційного політика загострила і без того напружену ситуацію в країні, де вже кілька місяців триває політичне протистояння. У містах пройшли демонстрації протесту й відбулися зіткнення з поліцією.