В Україні вперше затверджено клінічний протокол для виявлення та лікування туберкульозу

В Україні вперше затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за темою "Туберкульоз".

Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/Сніду та інших соціально небезпечних захворювань.

Протокол розроблено на основі адаптованої клінічної настанови "Туберкульоз", рекомендованої як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику. Документ є основним медико-технологічним документом, який стане суттєвою допомогою для як для фахівців фтизіатричної галузі, так і медичних працівників загальної лікарняної мережі. Його основна ціль скоординувати дії лікаря у конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи помилкових і неефективних втручань у роботі з хворими на туберкульоз та супутні захворювання, зазначається вповідомленні.

Протокол базується на підходах до діагностики та лікування туберкульозу, які рекомендовані ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я) та NICE (Національним інститутом здоров`я та якості медичної допомоги Великої Британії). Документ створено відповідно до наказу МОЗ України №795/75 від 03.11.2009 «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга)».

У Протоколі зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом. Зокрема, протокол скеровує дії лікаря щодо випадків захворювання на туберкульоз із збереженою чутливістю мікробактерії туберкульозу до хіміотерапії; хіміорезистентний туберкульоз, у тому числі мультирезистентний туберкульоз. Протокол призначений для лікарів загальної практики – сімейних лікарів (ЗП-СЛ), лікарів терапевтів та педіатрів дільничних, лікарів-фтизіатрів, лікарів-дитячих фтизіатрів, лікарів медицини невідкладних станів, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Метою Протоколу є застосування медико-організаційних та лікувально-діагностичних підходів, які відповідають положенням доказової медицини, в процесі надання медичної допомоги хворим на ТБ в Україні, організація медичної допомоги хворим на туберкульоз, та поєднані інфекції, зокрема ВІЛ-інфекцію, підкреслили в Державній службі з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.