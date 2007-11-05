Україні треба на рік 2500 нирок, 2000 сердець і 1500 печінок для пересадки

В Україні потреби в трансплантації органів в сотні раз перевищують кількість проведених операцій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької ОДА з посиланням на дані, озвучені на засіданні Асоціації хірургів області, наразі "щорічна потреба в трансплантації органів в Україні становить: в трансплантації нирки - 2500, в трансплантації серця - 2000 і в трансплантації печінки - 1500".

При цьому за останні 30 років в країні, за інформацією Асоціації хірургів, "виконано лише 4 пересадки серця, 58 пересадок печінки і менше 2000 операцій з пересадження нирки".

"За 1996-2006 роки в українських центрах трансплантології виконано всього 790 пересадок нирки: 149 - в Київському центрі, 263 - в Донецькому, 88 - в Одеському і 290 - в Запорізькому", - розповіли на засіданні Асоціації хірургів, зазначивши, що основна причина проведення такої незначної, в порівнянні з потребою, кількості операцій - в недосконалості українського законодавства.

У ньому, зокрема, забороняється лікарям брати в померлого "донорські органи" без згоди його родичів, що, через тимчасові обставини, робить практично неможливим отримання медиками органів, придатних, для трансплантації.