Цибуля і яблука знижують ризик серцевих захворювань

Їжа, багата флавоноїдами, знижує ризик і допомагає на ранніх стадіях розвитку серцевих захворювань.

Група вчених із британського Інституту досліджень харчування опублікувала дані роботи з вивчення впливу одного зі з`єднань групи флавоноїдів - кверцетину, що міститься в чаї, цибулі, яблуках і вині.

Попередні дослідження показували, що кверцетин дуже швидко метаболізується в кишечнику і печінці і його неможливо виявити в крові.

Тому вчені зосередилися на вивченні з`єднань, які потрапляють у кров, після того, як кверцетин стає абсорбованим і переробленим організмом.

Дослідниками були узяті з`єднання в концентрації аналогічній ті, що виходить у процесі травлення. Після чого їх протестували на клітинах, узятих зі стінок судин.

За словами провідного дослідника проекту доктора Пола Круна, ефект, що утворюється в результаті метаболізму кверцетину з`єднаннями, виражається набагато слабкіше, ніж при лабораторних випробуваннях початкового з`єднання.

Проте, дослідники зробили висновок, що похідні кверцетину в організмі допомагають уникнути хронічного запалення, що призводить до потовщення стінок артерій.

У Британському фонді харчування сказали, що дослідження ще раз доводить корисність і необхідність фруктово-овочевої дієти.

На сьогодні за даними фонду, середньостатистичний житель Великобританії вживає лише 40% від рекомендованої медиками денної норми фруктів і овочів.

BBC