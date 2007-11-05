Створено новий метод лікування далекозорості

Співробітник Прінстонського університету (США) Шимон Сак`юер подав патентну заявку на принципово новий метод застосування лазерного випромінювання в офтальмології для лікування далекозорості.

Зазначимо, що далекозорість розвивається тоді, коли кришталик з віком втрачає пружність і стає більш твердим внаслідок утворення нових клітин на поверхні вже існуючих клітин у кришталику.

Ґрунтуючись на цьому, Шимон Сак`юер винайшов новий метод лікування далекозорості, що за допомогою коротких лазерних імпульсів ліквідує нові клітини на поверхні кришталика, у результаті чого він зберігає свої розміри й пружні властивості, дозволяючи бачити, як і раніше.

Як відомо, при лікуванні старечої далекозорості лікарі застосовують або традиційні окуляри, або методики лазерної корекції, суть якої полягає в зміні форми рогівки.

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