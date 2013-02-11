Коли в Україні затвердять програму протидії ВІЛ/СНІДу?

Міністерство охорони здоров’я України сприятиме якомога швидшому затвердженню Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки на законодавчому рівні.

Про це сказала міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова під час зустрічі з регіональним директором Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) у Східній Європі і Центральній Азії Жан-Елі Малкіним, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За її словами, програма міститиме весь спектр заходів, спрямованих на досягнення Цілей розвитку тисячоліття ООН щодо зупинення до 2015 року поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і скорочення їхніх масштабів. Метою програми, за словами Р.Богатирьової, є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення державою сталості системи надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у контексті реформи системи охорони здоров’я та соціальної сфери.

«Ми високо цінуємо допомогу та підтримку, яку надає Україні ЮНЕЙДС та Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, в тому числі, щодо нашого прагнення посилити державне лідерство у боротьбі із соціально небезпечними хворобами, – зауважила міністр охорони здоров’я.

Вона наголосила, що це мотивує українську сторону до динамічної розбудови Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами. Сьогодні, за словами Р.Богатирьової, ця новостворена державна установа проходить ряд процедур моніторингу, контролю та оцінок для підтвердження на відповідність статусу основного реципієнту програм Глобального фонду. «Ми рішуче налаштовані на досягнення поставленої мети, яка полягає в тому, щоб в результаті розвитку та укріплення кадрового та інституційного потенціалу Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами став поруч з іншими аналогічними світовими центрами», – підкреслила міністр.

Зі свого боку регіональний директор ЮНЕЙДС пообіцяв, що його організація і надалі підтримуватиме Міністерство охорони здоров’я України для пришвидшення досягнення результатів на цьому шляху. Ж.Малкін також висловився за необхідність вдосконалення правового середовища в Україні для подолання існуючих перепон у наданні нашій країні міжнародної допомоги для посилення боротьби із СНІДом, туберкульозом та іншими соціально небезпечними хворобами, а також за підвищення доступності лікувальних препаратів хворим на ВІЛ/СНІД.