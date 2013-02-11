У лікарні закуповуватимуть вітчизняне медобладнання

Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко впевнений, що закупівля українського медичного обладнання прискорить технічне переоснащення лікарень.

Про це він заявив на нараді з питань розвитку вітчизняного виробництва медичної техніки та виробів медичного призначення, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

У нараді взяли участь виробники української медичної техніки, представники МОЗ, Мініфіну, Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, МЗС, Національної академії медичних наук, Держінформнауки та Держлікслужби, зазначається в повідомленні.

Віце-прем’єр закликав учасників наради до конструктивної взаємодії у зв’язку із тенденцією щодо поступового зменшення частки вітчизняного виробника медичного обладнання на внутрішньому ринку. Під час дискусії, зокрема, обговорювалося питання формулювання державної політики із закупівлі вітчизняної медичної техніки закладами охорони здоров’я.

«Ця політика повинна бути абсолютно прогнозованою та зрозумілою для вітчизняних товаровиробників. Виходжу з того, що закупівля вітчизняної продукції дозволить швидше і з меншим навантаженням на бюджет проводити технічне переоснащення лікарень, а відтак - забезпечити доступ значно більшої кількості громадян до якісної медичної допомоги», - підкреслив К.Грищенко.

У свою чергу учасники наради наголосили на важливості закріплення в державному бюджеті видатків на закупівлю медичного обладнання саме українського виробництва.

«У бюджеті 2012 року ми всі побачили видатки на закупівлю вітчизняного медичного обладнання за державний кошт. Це дозволило українським підприємствам розширити виробництво обладнання, яке відповідає світовим стандартам, надавати якісне сервісне обслуговування, збільшити соціальні відрахування і створити додаткові робочі місця», - зазначив директор підприємства «Радмір» Сергій Литвиненко.

Особлива увага під час наради була приділена проблемі існуючої заборгованості перед виробниками за поставлену техніку та обладнання.

У контексті реалізації Закону «Про екстрену медичну допомогу» на нараді було обговорено питання виробництва вітчизняними підприємствами автомобілів «швидкої допомоги». «Всі добре розуміють, що які б підходи до управління викликами ми не намагалися запровадити, як активно не встановлювали б системи GPS, ситуацію кардинально не змінити без збільшення кількості автомобілів екстреної допомоги»,- зазначив К.Грищенко.

Представники таких компаній, як «НВК КРАС», НВО «Практика» та «Пожспецмаш» запевнили у готовності в найкоротші терміни та за умови фінансування виробити необхідну кількість автомобілів швидкої допомоги із використанням українських комплектуючих.