Медики попереджають про небезпеку куріння кальяну

Міністерство охорони здоров’я України попереджає про небезпеку куріння кальяну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, куріння кальяну останніми роками набуло доволі великого поширення серед населення України. Певним чином це пов`язано з очікуваннями споживачів, що це заняття є менш шкідливим, аніж куріння сигарет та інших тютюнових виробів.

Однак, повідомляє МОЗ, ще у 2005 році Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) попередила, що кальянний дим, як і дим інших тютюнових виробів, містить токсини, які викликають онкологію легень та інші види раку, а також серцево-судинні, респіраторні та інші захворювання. При цьому кальян через свої особливості може становити значно більшу небезпеку для здоров`я, аніж тютюн.

Під час куріння кальяну тютюнова суміш нагрівається за допомогою горіння вугілля, яке кладеться згори суміші. Тому курці кальяну (і оточуючі їх люди) вимушені вдихати не лише продукти згорання тютюнової суміші і згорання вугілля, але й чадний газ. Чадний газ (монооксид вуглецю - СО) є токсичною речовиною, яка в малих дозах викликає головний біль, запаморочення, а в великих дозах може призвести до смерті. Дослідження показали, що у видиху курців сигарет вміст СО в середньому в 10 разів вище, ніж у видиху некурців, а у видиху курців кальяну він у кілька разів вищий, ніж у видиху курців сигарет. Через високий вміст чадного газу у курців кальяну (а також персоналу кальян-барів) вже траплялися випадки запаморочень, які іноді потребували госпіталізації та кисневої терапії. Проте й відносно невеликі дози СО мають багато негативних ефектів. Дослідження показали, що через зумовлену чадним газом гіпоксію погіршуються навички управління автомобілем і тому курці кальяну мають на 33% вищий ризик потрапляння у ДТП.

Крім того, при горінні вугілля в кальяні утворюється ще й багато канцерогенів, наприклад, бенз(а)пірен та полі-ароматичні вуглеводні, а також важкі метали, такі як свинець, кобальт та нікель, що призводить до небезпечних концентрацій цих шкідливих речовин у повітрі.

Додаткова небезпека куріння кальяну полягає у тому, що дим кальяну проходить через воду. Вода фільтрує незначну частку диму, але 85% тютюнового диму складається з газів, які не мають кольору, смаку і запаху і не затримуються водою. Вода переважно фільтрує речовини, які формують запах тютюнового диму. Тому люди, які самі не курять кальян, але знаходяться у задимленому приміщенні, не відчувають небезпеки. Дослідження показують, що концентрації чадного газу у повітрі кальян-барів є в кілька разів вищими, ніж в барах, де курять лише сигарети. Концентрації дрібних часток, які є важливим фактором ризику серцево-судинних захворювань, у повітрі кальян-барів вдвічі вище, ніж в повітрі барів, де курять інші тютюнові вироби.

Вода в кальяні охолоджує тютюновий дим, завдяки чому курці кальяну затягуються глибше і токсичні речовини диму потрапляють у нижні частини легенів, що підвищує ризик важких респіраторних захворювань.

Крім того, зазначають в МОЗ, люди, які курять кальян у публічних місцях, наражаються на ризик інфекційних захворювань, оскільки прилади не проходять повної стерилізації після використання іншою особою. Частки слини інших споживачів неодмінно потрапляють у воду, через яку проходить дим, тому при курінні кальяну може передаватися туберкульоз, грип, герпес, гепатит та інші інфекційні захворювання. Змінні мундштуки здатні лише частково зменшити цей ризик. За даними ВООЗ, до 17% нових випадків туберкульозу в країнах Близького Сходу викликано сумісним курінням кальяну.

В тютюнову суміш для кальянів зазвичай додають гліцерин та багато інших речовин. Якщо гліцерин перегрівається, утворюється токсична речовина акролеїн. Вплив на здоров`я багатьох інших речовин, які додаються до кальяну, не досліджений і може також становити додаткову небезпеку. До тютюнової суміші технологічно дуже легко додати заборонені наркотичні та інші речовини. До того ж іноді дим кальяну фільтрують не через воду, а через алкогольні напої, що становить ще один фактор небезпеки.

Міністерство охорони здоров`я нагадує, що 16 грудня 2012 року набув чинності Закон № 4844-VI " Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів", який забороняє куріння кальянів та інших тютюнових виробів у багатьох громадських та на робочих місцях, зокрема у всіх приміщеннях закладів ресторанного господарства. Для підвищення ефективності виконання цього закону Державна санітарно-епідеміологічна служба України має найближчим часом провести перевірки вмісту чадного газу та інших токсичних речовин у повітрі робочої зони приміщень тих ресторанів, які, за деякою інформацією, порушують законодавство.

МОЗ нагадує, що ще 20 років тому куріння кальну було фактично відсутнє на території України і рекомендує усім, хто все ще продовжує курити кальян:

утримуватися від спільного куріння кальяну в публічних місцях або з іншими особами, особливо під час епідемії грипу;

не приступати до керування автомобілем щонайменше 30 хвилин після куріння кальяну.