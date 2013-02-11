Впродовж тижня в Україні очікуються опади

Найближчого тижня опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу не припиняться, а температура повітря буде значно вищою за кліматичну норму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«11-12 лютого збережуться опади у вигляді снігу і дощу по всій території України, проте морози будуть лише на заході країни. У центрі і на півдні температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла вночі і від 2 до 7 градусів тепла вдень», - сказав керівник Укргідрометцентру.

При цьому він звернув увагу, що 13-16 лютого інтенсивність опадів дещо знизиться, на 1-2 градуси знизиться і температура.

«Невеликого ускладнення погодних умов ми чекаємо 17-18 лютого, коли знизиться температура повітря і збільшиться інтенсивність опадів. При цьому серйозної небезпеки, окрім туманів і ожеледиці на дорогах, чекати не варто. Але на лавинній небезпеці хотів би загострити увагу», - підкреслив М.Кульбіда.