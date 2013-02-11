Можливий підйом рівнів води у басейнах Сяну та Дністра
13:10, 11 лютого 2013Країна
0
Гідрометцентр попереджає
За прогнозом Гідрометцентру, 10-12 лютого у річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) при посиленні льодоутворювальних процесів місцями можливе формування зажорів льоду з підйомом рівнів води на 0,3-1 м над поточними.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter