Можливий підйом рівнів води у басейнах Сяну та Дністра

За прогнозом Гідрометцентру, 10-12 лютого у річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) при посиленні льодоутворювальних процесів місцями можливе формування зажорів льоду з підйомом рівнів води на 0,3-1 м над поточними.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.