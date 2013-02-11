Епідемпоріг щодо грипу у Києві поки не перевищено

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує: за шостий календарний тиждень поточного року (4-10 лютого 2013 р.) зареєстровано 21 110 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 75,1, що нижче епідемічного порогу в 1,5 рази (епідпоріг на 6-му тижні – 110,7).

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем спостерігається поступове зростання захворюваності на 6,8%, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Загалом з 1 січня до 4 лютого 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 114 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 2 позитивні результати респіраторно-синцитиального вірусу.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують: найкращим профілактичним засобом проти грипу визнано саме вакцинацію. Так, станом на 4 лютого проти грипу в столиці щеплено 15 596 осіб.