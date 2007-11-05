В Одесі відкрився Центр кардіохірургії

Центр кардіохірургії відкрився на базі Одеської обласної клінічної лікарні. Вартість створення центру склала 18 млн. грн, з яких 10 млн., - з державного бюджету, повідомили в прес-службі Одеської обладміністрації.

За інформацією прес-служби, медичний персонал нового відділення пройшов стажування в Київському науково-дослідному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова і ряду зарубіжних клінік.

У центрі вже проведено 4 складних операції.

Незабаром аналогічні установи почнуть працювати в Донецьку і Львові, повідомив міністр охорони здоров`я України Юрій Гайдаєв, який брав участь у церемонії відкриття відділення.

За даними управління охорони здоров`я Одеської міськради, в 2006 році в Одесі рівень захворюваності серцево-судинними недугами на 3% перевищив загальнодержавний, а, зокрема, інфарктом міокарду - на 26%. Серцево-судинні захворювання - найбільш часта причина смерті одеситів.

"24"