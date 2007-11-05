Здоровий спосіб життя скорочує випадки інфарктів у жінок

Заняття спортом і правильне харчування скорочує ймовірність інфаркту у жінок на 57%. До такого висновку прийшли шведські дослідники з Каролінського медичного інституту, повідомляє інформаційна служба шведського радіо.

"Протягом 10 років шведські медики вели спостереження за станом здоров`я 25 тисяч жінок. Аналіз дослідників показує, що між серцево-судинними захворюваннями і способом життя існує досить виразний зв`язок", - йдеться в результатах дослідження.

Серед важливих чинників, які знижують ризик інфаркту, учені називають овочі, рибу, квасолю. Тому до звичних блюд шведські медики рекомендують додати два фрукти і чотири порції овочів. Порція мається на увазі, наприклад, 100 грамів зеленого горошку. До цього щоденного раціону можна додати і півкелиху вина.

Правильне харчування слід комбінувати і з рухомим способом життя. Рекомендуються щоденні прогулянки по 45 хвилин. Один раз на тиждень, вважають учені, не менше години можна було б приділити і заняттю спортом. І, звичайно, не палити.

"Дослідження показує, що багато залежить від нашого власного бажання уникнути серцево-судинних захворювань. Тому я думаю, що знати про це, корисно кожному з нас", - коментує дослідження Агнета Окессон з Каролінського медичного інституту.

РИА Новости