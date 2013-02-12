Ліцензування імпорту ліків в Україну вводитиметься поетапно

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко запевнив президента Американської торговельної палати в Україні (АСС) Хорхе Зукоскі, що ліцензування імпорту в Україну лікарських засобів буде вводитися поетапно.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра, про це він заявив України 11 лютого під час зустрічі з президентом Американської торговельної палати в Україні та представниками Комітету з питань охорони здоров’я цієї організації.

За інформацією прес-служби, основна увага під час зустрічі була приділена впровадженню з 1 березня ц.р. ліцензування імпорту в Україну лікарських засобів відповідно до прийнятого 4 липня 2012 року Закону України №5038-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний фармацевтичний інгрідієнт».

Віце-прем’єр-міністр запевнив представників АСС, що ліцензійні вимоги будуть вводитися поетапно, наголосивши на тому, що «ліцензування імпортних ліків є загальноприйнятною світовою нормою».

К.Грищенко звернув увагу співрозмовників, що ключовими пріоритетами уряду в питанні впровадження ліцензування імпорту є забезпечення якості, доступної ціни та достатньої кількості лікарських засобів, які реалізовуватимуться для українців. При цьому віце-прем’єр наголосив, що реалізації цих пріоритетів значно сприятиме проведення діалогу між урядом та імпортерами лікарських засобів.

«Відповідно до закону, з 1 березня буде впроваджено ліцензування імпорту ліків в Україну. Для нас головне, щоб українці мали можливість отримувати якісні ліки у необхідній кількості та за доступними цінами. Ми готові до відкритого діалогу з імпортерами лікарських засобів, з Американською торговельною палатою для обговорення питань, пов’язаних із ліцензуванням. Переконаний, що зміни, які впроваджуються, повинні бути зрозумілими для бізнесу і не мати негативних наслідків для українців», - підкреслив К.Грищенко.

У цьому контексті сторони домовилися про створення на базі Американської торговельної палати в Україні двох робочих груп, одна з яких буде розглядати питання цін на лікарські засоби, що імпортуються, друга – питання локалізації виробництва ліків в Україні. Передбачається, що до складу цих робочих груп увійдуть представники компаній-імпортерів лікарських засобів, а також урядових структур, відповідальних за впровадження Закону.

«Створення двох робочих груп на базі АСС дозволить проводити фахову дискусію з приводу нагальних питань, пов’язаних з імпортом ліків в Україну. Нам необхідно також дуже серйозно опрацьовувати шляхи локалізації, розміщення виробництва лікарських засобів на території нашої держави з метою зменшення кінцевої ціни для споживача», - зазначив К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня ц. р. Американська торгова палата в Україні, що об`єднує більш як 600 зарубіжних компаній, закликає Верховну Раду скасувати введення режиму ліцензування імпорту лікарських засобів у зв`язку з відсутністю спеціального органу з ліцензування, відзначивши при цьому, що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків. На думку АТП, запропонована Міністерством охорони здоров`я концепція ліцензійних умов, винесена на громадське обговорення лише 14 січня 2013 р., робить неможливим виконання закону, оскільки в Україні відсутня матеріально-технічна база для локалізації здійснення випуску всіх серій лікарських засобів іноземного виробництва.

9 лютого прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам врегулювати ситуацію із ліцензуванням імпорту ліків.

К зазначили у прес-службі уряду, ліцензування імпорту є загальноприйнятою світовою нормою, яка гарантує ефективність ліків, відповідність вимогам реєстраційного досьє кожної серії препарату, яка постачається на ринок, а головне - їхню якість, безпеку та доступність для пацієнта.

Оскільки досі вітчизняний фармацевтичний ринок працював за правилами, далекими від європейських, питання ліцензування імпорту лікарських засобів викликало дискусії: дедалі частіше почали звучати критичні зауваження щодо закону і скарги на неможливість його виконати.

У зв’язку з цим М.Азаров доручив безумовно забезпечити наявність ліків в аптеках – як вітчизняних, так і імпортних.

«Пацієнт повинен прийти до аптеки і купити той препарат, який хоче, який звик бачити на прилавках. Ситуація, коли звичний для людей асортимент ліків може бути скорочений, виключена. В той же час ми не підемо на компроміси у питанні якості та доступності ліків», - наголосив М.Азаров.

Глава уряду доручив розробити всі необхідні підзаконні акти, які б містили чітко визначені умови та правила нової процедури ліцензування імпорту ліків, щоб до 13 лютого прийняти їх за засіданні Кабінету міністрів.

«Умови ліцензування повинні бути максимально простими, строки – максимально стислими. Наголошую, що рішення повинні прийматися дуже відповідально, але без жодних зволікань», - сказав М.Азаров.

У свою чергу представники Міністерства охорони здоров’я повідомили главі уряду, що ліцензійні умови розроблені, і вже готові для підписання. Дані умови цілком відповідають європейським вимогам щодо ліцензування імпорту. Вони не тільки захищатимуть українського пацієнта від неякісних ліків, а є також цілком зрозумілими та прозорими для фармацевтичного бізнесу.

Водночас прийнято рішення щодо поетапного впровадження цих вимог до кінця 2013 року. На першому етапі ліцензійні умови будуть дуже простими, процедура видачі ліцензії – максимально спрощена, і вже з 1 березня імпортери зможуть її отримати. Тому жодних проблем з наявністю ліків не повинно бути.