Одеса знаходиться під загрозою епідемії СНІДу

Щомісяця в Одесі медики реєструють від 80 до 100 нових випадків інфікування ВІЛ. Як повідомила в.о. начмеду міського центру профілактики ВІЛ-інфекції і боротьби зі СНІДом Вікторія Рижкова, на 1 листопада цього року в Одесі виявлено близько 20 тисяч інфікованих. З них близько половини перебуває на диспансерному обліку. Близько 10% хворі на СНІД.

"В основному ВІЛ реєструється серед осіб молодого працездатного віку від 20 до 36 років. Захворюваність у цій групі складає 1,4% всього населення міста", – повідомили в міському центрі профілактики ВІЛ-інфекції і боротьби зі СНІДом.

При цьому, більше 60% усіх інфікованих в Одесі заразилися статевим шляхом. І лише 38% інфікованих одеситів підхопили небезпечну хворобу під час ін`єкцій. При цьому за перше півріччя 80 ВІЛ-інфікрваних померли.

Начальник Управління охорони здоров`я і медицини ОДА Василь Лапай вважає, що в Одеській області епідемія ВІЛ/СНІД вийшла з-під контролю.

Довідка. Найбільший рівень захворюваності спостерігається в Іллічівську, Одесі, Ізмаїлі, Бєлгороді-Дністровському, а також у Березовському, Комінтернівському, Беляєвському, Овідіопольському районах.

В Україні за перше півріччя зареєстровано понад 8,7 тисяч нових осіб ВІЛ-позитивних – це понад 47 випадків ВІЛ-інфекції кожного дня. Надзвичайна проблема є серед дітей до 14 років – тільки за 9 місяців поточного року в Україні офіційно зареєстровано понад 2,5 тисяч нових випадків.

utro.ua