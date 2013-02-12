Обговорено питання доступу на ринок Євросоюзу українських ліків

Комісар ЄС з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів Тоніо Борг і представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв сьогодні під час зустрічі обговорили питання доступу на ринок Євросоюзу української сільськогосподарської та фармацевтичної продукції.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Представництві України при ЄС.

«К.Єлісєєв і Т.Борг висловили впевненість, що наступним кроком має стати відкриття ринку ЄС для продукції молочної галузі, яка відповідатиме європейським стандартам безпеки продуктів харчування», - відзначили у представництві України при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 р. під час засідання постійного комітету з питань харчування і здоров`я тварин (SCOFCAH) генерального директората Єврокомісії всі країни – члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт продукції птахівництва, зокрема, м`яса свійської і дикої птиці, яєць і яєчних продуктів, на ринок ЄС. На узгодження відповідних змін в Регламенті Єврокомісії та надання програми контролю сальмонели з боку України буде потрібно близько 2-3 місяців.

Серед українських сільгоспкомпаній, зокрема, пройшли сертифікацію і перевірку якості продукції для експорту на ринок Європейського Союзу кілька господарств компанії «Авангард».

Крім того, одна з провідних агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових, «Миронівський хлібопродукт», планує почати експорт курятини на ринок Європейського Союзу з літа 2013 року, обсяг перших поставок очікується 100-120 тонн продукції на місяць.

За 11 місяців 2012 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі продукцією АПК з ЄС становить 1,9 млрд дол. США, що більше річного показника 2011 року на 82%. Основна частка експорту в ЄС належить зерновим і олійним культурам і продуктам їх переробки.

Українська молочна продукція поки що не одержала доступу на ринок ЄС.