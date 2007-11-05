Танцюючий дантист поранив пацієнта

Американка подала позов на свого стоматолога за те, що той, коли свердлив їй зуб, трохи не просвердлив і око.

31-річна Бренді Феннінг стверджує, що дантист Джордж Трасті поранив її свердлом, яке зісковзнуло, через те, що в процесі лікування зубів він пританцьовував під танцювальний хіт 1976 року “Автомиття” (Car Wash), що у той момент крутили по радіо.

За словами Феннінг, свердло завдовжки в дюйм прокололо їй пазушну западину, трохи не зачепивши очну ямку.

Інцидент стався в медичному центрі американського містечка Сіракузи ще в жовтні 2004, куди жінка звернулася після погіршення стану корінного зуба.

Зараз, як повідомляє місцева газета Syracuse Post-Standard, Феннінг намагається відсудити у 57-річного дантиста $600 000 через суд у Нью-Йорку, стверджуючи, що Трасті не виконав своєї обіцянки сплатити їй медичні рахунки за лікування, яке знадобилося після візиту до зубного, - зокрема, жінці знадобилася хірургічна операція.

Трасті відмовляється коментувати ситуацію, пише місцева преса.

Корреспондент.net